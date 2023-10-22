США готовят системы ПВО на Ближнем востоке – Министр обороны США

Министр обороны США назвал шаги усиления позиции обороны, среди которых усиление ПВО на Ближнем Востоке.

США активизируют свою противовоздушную оборону и готовят военные силы на Ближнем Востоке в связи с ростом напряженности в регионе. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, говорится на официальном сайте Пентагона.

"После детального обсуждения с президентом Байденом недавней эскалации со стороны Ирана и его прокси-сил в регионе Ближнего Востока я сегодня распорядился предпринять ряд дополнительных шагов для дальнейшего укрепления позиции Министерства обороны (США - ред.) в регионе. Эти шаги усилят региональные усилия по сдерживанию, усилят защиту сил США в регионе и помогут в защите Израиля", - заявил Ллойд Остин.

Министр обороны добавил, что в рамках планирования для чрезвычайных ситуаций он приказал определенному количеству дополнительных сил США готовиться к возможному развертыванию.

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