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Израильская армия ударила по подземельям мечети, где ХАМАС и «Исламский джихад» готовили теракты

12:16, 22 октября 2023
Израильская армия ликвидировала базу террористов в подземельях мечети Аль-Ансар в городе Дженин.
Израильская армия ударила по подземельям мечети, где ХАМАС и «Исламский джихад» готовили теракты
Источник фото: unn
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Армия обороны Израиля продолжает свою борьбу с террористическими группировками, не ограничиваясь сектором Газы, но расширяя свои действия на Западный берег реки Иордан. Ночью 22 октября военные устроили авиаудар по подземным маршрутам, которые использовали боевики, скрываясь в мечети Аль-Ансар в городе Дженин. ЦАХАЛ опубликовал доказательства.

По информации военных, в этой мечети прятались члены организаций ХАМАС и "Исламский джихад", которые готовились к совершению новых террористических актов. Доказательства этого обнародованы в сети ЦАХАЛ.

Важно отметить, что ещё летом 2023 года израильские войска провели рейд на мечеть Аль-Ансар во время обширной операции в Дженине, где обнаружили свидетельства того, что террористы использовали подземные маршруты и притаились в этом святом месте.

По данным ЦАХАЛ, боевики использовали мечеть как базу для планирования и осуществления нападений, включая взрывы возле израильских войск вблизи барьера безопасности на Западном берегу реки Иордан.

В официальном заявлении военных указывается, что авиаудар был нанесен только после получения информации о подземной деятельности террористической группировки в мечети и подтверждения их намерения осуществить следующее нападение.

"Мечеть использовалась ими как командный центр для планирования ударов и как база для их проведения. Во время операции мы нанесли воздушный удар по подземному комплексу в Аль-Ансар, где ХАМАС и "Исламский джихад" готовили неизбежный теракт", - рассказали в ЦАХАЛ.

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