Ізраїльська армія вдарила по підземеллях мечеті, де ХАМАС та «Ісламський джихад» готували теракти

Ізраїльська армія ліквідувала базу терористів в підземеллях мечеті Аль-Ансар у місті Дженін.

Джерело фото: unn

Армія оборони Ізраїлю продовжує свою боротьбу з терористичними групуваннями, не обмежуючись сектором Гази, але розширюючи свої дії на Західний берег річки Йордан. Вночі 22 жовтня військові влаштували авіаудар на підземні маршрути, які використовували бойовики, переховуючись у мечеті Аль-Ансар у місті Дженін. ЦАХАЛ опублікував докази.

За інформацією військових, у цій мечеті ховалися члени організацій ХАМАС та «Ісламський джихад», які готувалися до здійснення нових терористичних актів. Докази цього оприлюднені у мережі ЦАХАЛ.

Важливо відзначити, що ще влітку 2023 року ізраїльські війська провели рейд на мечеть Аль-Ансар під час обширної операції в Дженіні, де виявили свідчення того, що терористи використовували підземні маршрути та притаїлися у цьому святому місці.

За даними ЦАХАЛ, бойовики використовували мечеть як базу для планування та здійснення нападів, включаючи вибухи біля ізраїльських військ поблизу бар'єру безпеки на Західному березі річки Йордан.

В офіційному заявленні військових вказується, що авіаудар був нанесений лише після отримання інформації про підземну діяльність терористичного угруповання в мечеті та підтвердження їхнього наміру здійснити наступний напад.

«Мечеть використовувалася ними як командний центр для планування ударів і як база для їхнього проведення. Під час операції ми завдали повітряного удару по підземному комплексу в Аль-Ансар, де ХАМАС та «Ісламський джихад» готували неминучий теракт», – розповіли в ЦАХАЛ.

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