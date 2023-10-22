Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Молодь на державній службі складає лише 21%, це є інституційною проблемою – НАДС

Молодь не прагне працювати на державній службі, хоча її закликають працювати в держсекторі.

До Положення про порядок функціонування окремих модулів ЄСІТС внесені зміни, - деталі

Користувач ЄСІТС, який підтвердив свої повноваження адвоката, має можливість видати ордер на конкретну справу для отримання в автоматичному режимі доступу до документів у справі або загальний ордер без зазначення номера справи для представлення інтересів.

Припинення державної служби у разі виходу на пенсію та продовження перебування на держслужбі після досягнення 65-річного віку – роз’яснення НАДС

Вихідна допомога держслужбовцям, які звільняються на пенсію, виплачується лише одноразово.

Патрульний поліцейський працював вночі водієм таксі, але попався, коли підвозив дівчат

Суд не оцінив підробіток поліцейського під час дії комендантської години та використання ним посвідчення водія іншої особи.

Вища рада правосуддя відновлює розподіл скарг на суддів з 1 листопада

Вже скоро Вища рада правосуддя зможе розпочати розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

  1. У світі

Ізраїльська армія вдарила по підземеллях мечеті, де ХАМАС та «Ісламський джихад» готували теракти

12:16, 22 жовтня 2023
Ізраїльська армія ліквідувала базу терористів в підземеллях мечеті Аль-Ансар у місті Дженін.
Ізраїльська армія вдарила по підземеллях мечеті, де ХАМАС та «Ісламський джихад» готували теракти
Джерело фото: unn
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Армія оборони Ізраїлю продовжує свою боротьбу з терористичними групуваннями, не обмежуючись сектором Гази, але розширюючи свої дії на Західний берег річки Йордан. Вночі 22 жовтня військові влаштували авіаудар на підземні маршрути, які використовували бойовики, переховуючись у мечеті Аль-Ансар у місті Дженін. ЦАХАЛ опублікував докази.

За інформацією військових, у цій мечеті ховалися члени організацій ХАМАС та «Ісламський джихад», які готувалися до здійснення нових терористичних актів. Докази цього оприлюднені у мережі ЦАХАЛ.

Важливо відзначити, що ще влітку 2023 року ізраїльські війська провели рейд на мечеть Аль-Ансар під час обширної операції в Дженіні, де виявили свідчення того, що терористи використовували підземні маршрути та притаїлися у цьому святому місці.

За даними ЦАХАЛ, бойовики використовували мечеть як базу для планування та здійснення нападів, включаючи вибухи біля ізраїльських військ поблизу бар'єру безпеки на Західному березі річки Йордан.

В офіційному заявленні військових вказується, що авіаудар був нанесений лише після отримання інформації про підземну діяльність терористичного угруповання в мечеті та підтвердження їхнього наміру здійснити наступний напад.

«Мечеть використовувалася ними як командний центр для планування ударів і як база для їхнього проведення. Під час операції ми завдали повітряного удару по підземному комплексу в Аль-Ансар, де ХАМАС та «Ісламський джихад» готували неминучий теракт», – розповіли в ЦАХАЛ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Жовква
    Ігор Жовква
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси