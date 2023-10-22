У Токмаку кадирівці віджимають магазини місцевих

Серед кадирівців існує тенденція надмірного споживання алкоголю, що призводить до злочинів проти місцевого населення.

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Терор та пограбування стали загрозою для жителів Токмака у Запорізькій області. «Кадирівці» віджимають місцеві магазини, – повідомляє агентство «АТЕШ».

«Кадирівці», незважаючи на те, що не приймають участь у бойових діях та не є резидентами Токмака, населяють цей район після масової мобілізації, яка відбулася в росії. Додатково, серед цих мобілізованих розповсюджується повальне споживання алкоголю, що призводить до злочинів проти місцевого населення.

Поведінка цих окупантів призводить лише до терору та хаосу, і звершується це на території України.

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