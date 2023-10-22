Среди кадыровцев существует тенденция чрезмерного потребления алкоголя, что приводит к преступлениям против местного населения.

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Террор и ограбления стали угрозой для жителей Токмака в Запорожской области. "Кадыровцы" отжимают местные магазины, - сообщает агентство "АТЕШ".

"Кадыровцы", несмотря на то, что не принимают участие в боевых действиях и не являются резидентами Токмака, населяют этот район после массовой мобилизации, которая состоялась в России. Дополнительно, среди этих мобилизованных распространяется повальное потребление алкоголя, что приводит к преступлениям против местного населения.

Поведение этих оккупантов приводит только к террору и хаосу, и совершается это на территории Украины.

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