Какие услуги частично покрывает субсидия: подробности

Граждане Украины, которые нуждаются в помощи в оплате коммунальных услуг, могут получать субсидии на десять видов жилищных услуг. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Согласно установленным нормам, этот перечень жилищных услуг регламентируется пунктом 1 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, которое было утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года под номером 848. Перечень включает следующие виды услуг:
- Управление многоквартирным домом.
- Поставка и распределение природного газа.
- Поставка и распределения электрической энергии.
- Поставка тепловой энергии.
- Поставка горячей воды.
- Централизованное водоснабжение.
- Централизованное водоотведение.
- Обращение с бытовыми отходами.
- Расходы на оплату абонентского обслуживания по коммунальным услугам.
- Расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при условии использования в жилом помещении печного отопления).
Ранее мы писали, куда нужно обратиться для оформления субсидии на коммунальные услуги.
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