Какие услуги частично покрывает субсидия: подробности

Льгота предоставляется на ряд жилищно-коммунальных услуг.

Граждане Украины, которые нуждаются в помощи в оплате коммунальных услуг, могут получать субсидии на десять видов жилищных услуг. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно установленным нормам, этот перечень жилищных услуг регламентируется пунктом 1 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, которое было утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года под номером 848. Перечень включает следующие виды услуг:

- Управление многоквартирным домом.

- Поставка и распределение природного газа.

- Поставка и распределения электрической энергии.

- Поставка тепловой энергии.

- Поставка горячей воды.

- Централизованное водоснабжение.

- Централизованное водоотведение.

- Обращение с бытовыми отходами.

- Расходы на оплату абонентского обслуживания по коммунальным услугам.

- Расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при условии использования в жилом помещении печного отопления).

Ранее мы писали, куда нужно обратиться для оформления субсидии на коммунальные услуги.

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