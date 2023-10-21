Субсидія на комунальні послуги: куди потрібно звернутися для оформлення

Подати заявку на оформлення субсидії можна в онлайн-форматі.

Субсидію на комунальні послуги в Україні можна оформити навіть в опалювальний сезон. Українцям нагадали, куди потрібно звертатися, щоб отримати субсидію. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Подати заявку на оформлення субсидії можна в онлайн-форматі, а саме:

на порталі «Дія»;

на порталі електронних послуг Пенсійного фонду;

через мобільний додаток ПФУ.

Оформити субсидію можна особисто під час звернення до органів Пенсійного фонду, без прив’язки до місця реєстрації.

Крім того, заявку на отримання субсидії можна подати, звернувшись до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а також до ЦНАПів.

Також українці можуть надіслати звернення поштою до Пенсійного фонду.

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