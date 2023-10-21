Субсидия на коммунальные услуги: куда следует обратиться для оформления

Подать заявку на оформление субсидии можно в онлайн-формате.

Субсидию на коммунальные услуги можно оформить даже в отопительный сезон. Украинцам напомнили, куда следует обращаться, чтобы получить субсидию. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Подать заявку на оформление субсидии можно в онлайн-формате, а именно:

на портале "Дія";

на портале электронных услуг Пенсионного фонда;

через мобильное приложение ПФУ.

Оформить субсидию можно лично при обращении в органы Пенсионного фонда, без привязки к месту регистрации.

Кроме того, заявку на получение субсидии можно подать, обратившись к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, а также в ЦНАПы.

Также украинцы могут отправить обращение по почте в Пенсионный фонд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.