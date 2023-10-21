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Субсидия на коммунальные услуги: куда следует обратиться для оформления

23:01, 21 октября 2023
Подать заявку на оформление субсидии можно в онлайн-формате.
Субсидия на коммунальные услуги: куда следует обратиться для оформления
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Субсидию на коммунальные услуги можно оформить даже в отопительный сезон. Украинцам напомнили, куда следует обращаться, чтобы получить субсидию. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Подать заявку на оформление субсидии можно в онлайн-формате, а именно:

  • на портале "Дія";
  • на портале электронных услуг Пенсионного фонда;
  • через мобильное приложение ПФУ.

Оформить субсидию можно лично при обращении в органы Пенсионного фонда, без привязки к месту регистрации.

Кроме того, заявку на получение субсидии можно подать, обратившись к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, а также в ЦНАПы.

Также украинцы могут отправить обращение по почте в Пенсионный фонд.

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