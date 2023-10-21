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  1. В Украине

Мобилизация студентов от 30 лет на паузе: в Раде рассказали все нюансы

21:09, 21 октября 2023
Внезапный переход на новую специальность во время войны недопустим – Вениславский.
Мобилизация студентов от 30 лет на паузе: в Раде рассказали все нюансы
Источник фото: glavcom
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Законопроект, направленный на установление ограничений по возрасту для студентов, которые не подлежат мобилизации, временно приостановлен, и продолжаются обсуждения на эту тему. Об этом рассказал народный депутат и представитель президента в Раде Федор Вениславский в комментарии для ВВС.

Он напомнил, что законопроект предусматривает, что к категориям граждан, которые не подпадают под обязательную мобилизацию, входят «соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной Законом Украины «Об образовании», если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования».

Многие украинцы используют обучение как способ избежать мобилизации. Тем не менее, народные депутаты пока не достигли единства в вопросе, кто имеет право на отсрочку в случае принятия этого закона. Обсуждается, кому конкретно будет предоставляться эта отсрочка.

Вениславский отметил, что это вопрос, и быстрые изменения в этом вопросе не будут приняты. «На сегодня говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет всеобщую поддержку, - мы еще не можем. Идут дискуссии. То, что этот вопрос надо решать, я думаю, в этом сомнения нет. Когда это будет, как это будет – посмотрим», - добавил он.

Вениславский также отметил, что в случае, если человек получает последовательное образование, включая профессиональное, профессиональное, высшее и последипломное, отсрочка от мобилизации является обоснованной. Однако, если человек внезапно переходит на новую специальность во время войны, это недопустимо.

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