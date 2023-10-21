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Мобілізація студентів від 30 років на паузі: у Раді розповіли всі нюанси

21:09, 21 жовтня 2023
Раптовий перехід на нову спеціальність під час війни є недопустимим – Веніславський.
Мобілізація студентів від 30 років на паузі: у Раді розповіли всі нюанси
Джерело фото: glavcom
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Законопроєкт, спрямований на встановлення обмежень за віком для студентів, які не підлягають мобілізації, тимчасово призупинено, і тривають обговорення на цю тему. Про це розповів народний депутат та представник президента в Раді Федір Веніславський в коментарі для ВВС.

Він нагадав, що законопроєкт передбачає, що до категорій громадян, які не підпадають під обов'язкову мобілізацію, входять «здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти отримують рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти в послідовності, визначеній Законом України «Про освіту», якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти».

Багато українців використовують навчання як спосіб уникнути мобілізації. Проте, народні депутати поки що не досягли єдності в питанні, хто має право на відстрочку в разі прийняття цього закону. Обговорюється, кому конкретно надаватиметься ця відстрочка.

Веніславський зауважив, що це питання, і швидкі зміни у цьому питанні не будуть прийняті. «На сьогодні говорити про якусь модель скасування відстрочки, яка має загальну підтримку, – ми ще не можемо. Йдуть дискусії. Те, що це питання треба вирішувати, я думаю, в цьому сумніву немає. Коли це буде, як це буде – подивимося», – додав він.

Веніславський також зауважив, що в разі, якщо людина отримує послідовну освіту, включаючи професійну, фахову, вищу і післядипломну, відстрочка від мобілізації є обґрунтованою. Проте, якщо особа раптово переходить на нову спеціальність під час війни, це є недопустимим.

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