Вранці 22 жовтня у Києві обіцяють туман – Укргідрометцентр

До кінця дня 21 жовтня, вночі та вранці 22 жовтня утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності). Про це інформує Український гідрометцентр, пише КМДА.
Водіям під час керування автомобілем у тумані рекомендують дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Як ми писали, Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху.
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