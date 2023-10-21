Вранці 22 жовтня у Києві обіцяють туман – Укргідрометцентр

Водіям під час керування автомобілем у тумані рекомендують дотримуватися низки порад.

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До кінця дня 21 жовтня, вночі та вранці 22 жовтня утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності). Про це інформує Український гідрометцентр, пише КМДА.

Водіям під час керування автомобілем у тумані рекомендують дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як ми писали, Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху.

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