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  1. В Україні

Вранці 22 жовтня у Києві обіцяють туман – Укргідрометцентр

21:52, 21 жовтня 2023
Водіям під час керування автомобілем у тумані рекомендують дотримуватися низки порад.
Вранці 22 жовтня у Києві обіцяють туман – Укргідрометцентр
Зображення: freepik.com
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До кінця дня 21 жовтня, вночі та вранці 22 жовтня утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності). Про це інформує Український гідрометцентр, пише КМДА.

Водіям під час керування автомобілем у тумані рекомендують дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Як ми писали, Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху.

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