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Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху

08:00, 21 жовтня 2023
Передбачено нові обов’язки для водіїв.
Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху
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Уряд на своєму засіданні 20 жовтня вніс зміни до Правил дорожнього руху. Як зазначив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук, зміни мають на меті наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Зокрема, для водіїв передбачено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.

Також закріплено заборону перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків.

Крім того, уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Нагадаємо, 20 жовтня Уряд також схвалив законопроект щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження Антикорсудом.

Автор: Наталя Мамченко

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