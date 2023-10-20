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Уряд схвалив законопроект щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження Антикорсудом

17:28, 20 жовтня 2023
Законопроектом пропонують внести зміни до статті 31 Кримінального процесуального кодексу України.
Уряд схвалив законопроект щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження Антикорсудом
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У п’ятницю, 20 жовтня, Кабінет міністрів України схвалив проект Закону «Про внесення змін до статті 31 Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження Вищим антикорупційним судом». Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроектом пропонується виключити з Кримінального процесуального кодексу спеціальні положення щодо обовʼязкового здійснення кримінального провадження щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, у першій інстанції колегіально судом у складі трьох суддів,  та поширити на Вищий антикорупційний суд загальні норми про одноособовий та колегіальний розгляд справ у суді першої інстанції.

Раніше ми писали, що Антикорупційний суд у 2024 році очистить суспільство від корупції на 42%, - план Кабміну.

Нагадаємо, ВРП збільшила чисельність суддів ВАКС та Апеляційної палати Антикорсуду.

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