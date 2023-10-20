Правительство одобрило законопроект об усовершенствовании порядка осуществления уголовного производства Антикорсудом

Законопроектом предлагают внести изменения в статью 31 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В пятницу, 20 октября, Кабинет министров Украины одобрил проект Закона «О внесении изменений в статью 31 Уголовного процессуального кодекса Украины об усовершенствовании порядка осуществления уголовного производства Высшим антикоррупционным судом». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предлагает исключить из Уголовного процессуального кодекса специальные положения об обязательном совершении уголовного производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда, в первой инстанции коллегиально судом в составе трех судей, и распространить на Высший антикоррупционный суд общие нормы об единоличном и коллегиальном рассмотрении дел в суде первой инстанции.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционный суд в 2024 году очистит общество от коррупции на 42%, – план Кабмина.

Напомним, ВСП увеличил численность судей ВАКС и Апелляционной палаты Антикорсуда.

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