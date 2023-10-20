Вірменія закінчила ратифікацію протоколу, який скасовує смертну кару

Країна закінчила ратифікацію протоколу, який скасовує смертну кару за будь-яких обставин, в тому числі за злочини, скоєні під час війни та неминучої загрози війни.

Вірменія закінчила ратифікацію протоколу №13, який скасовує смертну кару за будь-яких обставин, в тому числі за злочини, скоєні під час війни та неминучої загрози війни. Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

Постійний представник Вірменії при Раді Європи посол Арман Хачатрян у присутності Генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич здав на зберігання ратифікаційну грамоту Протоколу №13 до Європейської конвенції з прав людини - це був останній крок для його ратифікації.

Таким чином, Вірменія стала 45-ю державою-членом Ради Європи, яка ратифікувала цей протокол.

«Договір доповнює Протокол № 6 до ЄКПЛ (про скасування смертної кари в усіх випадках, окрім воєнного часу), який був ратифікований усіма державами-учасницями. Приєднання до обох протоколів є необов'язковим і означає прихильність держав до повного скасування смертної кари в законодавстві та на практиці», - йдеться у повідомленні.

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