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Вірменія закінчила ратифікацію протоколу, який скасовує смертну кару

17:33, 20 жовтня 2023
Країна закінчила ратифікацію протоколу, який скасовує смертну кару за будь-яких обставин, в тому числі за злочини, скоєні під час війни та неминучої загрози війни.
Вірменія закінчила ратифікацію протоколу, який скасовує смертну кару
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Вірменія закінчила ратифікацію протоколу №13, який скасовує смертну кару за будь-яких обставин, в тому числі за злочини, скоєні під час війни та неминучої загрози війни. Про це повідомляє пресслужба Ради Європи. 

Постійний представник Вірменії при Раді Європи посол Арман Хачатрян у присутності Генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич здав на зберігання ратифікаційну грамоту Протоколу №13 до Європейської конвенції з прав людини - це був останній крок для його ратифікації. 

Таким чином, Вірменія стала 45-ю державою-членом Ради Європи, яка ратифікувала цей протокол. 

«Договір доповнює Протокол № 6 до ЄКПЛ (про скасування смертної кари в усіх випадках, окрім воєнного часу), який був ратифікований усіма державами-учасницями. Приєднання до обох протоколів є необов'язковим і означає прихильність держав до повного скасування смертної кари в законодавстві та на практиці», - йдеться у повідомленні. 

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