Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения

Предусмотрены новые обязанности для водителей.

Правительство на своем заседании 20 октября внесло изменения в Правила дорожного движения. Как отметил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, изменения имеют целью приближение законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

В частности, для водителей предусмотрена обязанность включать во время движения на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.

Также закреплен запрет на перевозку детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев.

Кроме того, уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Напомним, 20 октября Правительство также одобрило законопроект об усовершенствовании порядка осуществления уголовного производства Антикорсудом.

Автор: Наталья Мамченко

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