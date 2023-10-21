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В КГГА рассказали о подготовке к зимнему сезону в Киеве

07:58, 21 октября 2023
Подготовлено уже 494 из 533 единиц (около 93%) снегоуборочной техники.
В КГГА рассказали о подготовке к зимнему сезону в Киеве
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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В Киеве идет подготовка коммунальной корпорации «Киевавтодор» к работе в осенне-зимний период. Как рассказали в КГГА, в настоящее время подготовлено 494 из 533 единиц (около 93%) снегоуборочной техники, которая обеспечит уборку улиц, тротуаров, мостов, путепроводов.

Также предприятия корпорации заключают договоры на привлечение вспомогательной снегоуборочной техники на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Продолжается заготовка посыпных и горюче-смазочных материалов. На складах уже находится 16 тыс. тонн соли и 52 тыс. тонн песка. Традиционно обработка улично-дорожной сети производится песком, солью, песчано-солевой смесью, жидкими реагентами.

В корпорации работает диспетчерский центр мониторинга работы коммунального транспорта и сбора информации, позволяющий автоматизированно и централизованно контролировать работу техники и коммунальщиков предприятий.

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