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У КМДА розказали про підготовку до зимового сезону в Києві

07:58, 21 жовтня 2023
Підготовлено уже 494 з 533 одиниць (близько 93%) снігоприбиральної техніки.
У КМДА розказали про підготовку до зимового сезону в Києві
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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У Києві триває підготовка комунальної корпорації «Київавтодор» до роботи в осінньо-зимовий період. Як розповіли у КМДА, наразі підготовлено 494 з 533 одиниць (близько 93%) снігоприбиральної техніки, яка забезпечить прибирання вулиць, тротуарів, мостів, шляхопроводів.

Також підприємства корпорації укладають договори на залучення допоміжної снігоприбиральної техніки на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

Триває заготівля посипальних і паливно-мастильних матеріалів. На складах вже знаходиться 16 тис. тонн солі та 52 тис. тонн піску. Традиційно обробка вулично-дорожньої мережі здійснюється піском, сіллю, піщано-сольовою сумішшю, рідкими реагентами.

У корпорації працює диспетчерський центр моніторингу роботи комунального транспорту та збору інформації, що дозволяє автоматизовано та централізовано контролювати роботу техніки і комунальників підприємств.

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