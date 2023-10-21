У КМДА розказали про підготовку до зимового сезону в Києві

Підготовлено уже 494 з 533 одиниць (близько 93%) снігоприбиральної техніки.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Києві триває підготовка комунальної корпорації «Київавтодор» до роботи в осінньо-зимовий період. Як розповіли у КМДА, наразі підготовлено 494 з 533 одиниць (близько 93%) снігоприбиральної техніки, яка забезпечить прибирання вулиць, тротуарів, мостів, шляхопроводів.

Також підприємства корпорації укладають договори на залучення допоміжної снігоприбиральної техніки на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

Триває заготівля посипальних і паливно-мастильних матеріалів. На складах вже знаходиться 16 тис. тонн солі та 52 тис. тонн піску. Традиційно обробка вулично-дорожньої мережі здійснюється піском, сіллю, піщано-сольовою сумішшю, рідкими реагентами.

У корпорації працює диспетчерський центр моніторингу роботи комунального транспорту та збору інформації, що дозволяє автоматизовано та централізовано контролювати роботу техніки і комунальників підприємств.

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