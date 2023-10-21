Довкола Києва побудована багаторівнева система ППО, — КМВА

Вона складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності.

Довкола Києва наразі побудована багаторівнева система протиповітряної оборони, що складається з різних видів озброєння. Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко, передає ТСН.

«Вона складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності. На озброєні мобільних груп стоять: ЗРК –«Оса», «Avenger»; ПЗРК – «Piorun», «Ігла», «Стріла», «Stinger», «Martlet», RBS -70; ЗСАУ «Gepard», ЗСУ «Шилка», ЗУ-23 тощо», - розповів він.

Що стосується зенітно-ракетних комплексів, то, за словами Попка, це С-300, «Бук», С-125, «NASAMS», «IRIS-T», «Crotale», «Patriot».

«Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва. Зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота із удосконалення їхнього технічного оснащення», — зазначив начальник КМВА.

Водночас Попко вкотре наголосив, що жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки, навіть «Залізний купол» в Ізраїлі.

«Повітряні тривоги лунають коли загрожує реальна небезпека. Тому всі повинні бути відповідальними за своє життя і життя та здоров’я своїх рідних і близьких. Закликаю усіх мешканців столиці, бізнес - кожен з вас, власним прикладом, настановами повинен мотивувати людей перебувати в укриттях», - зазначив він.

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