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Вокруг Киева построена многоуровневая система ПВО, — КМВА

22:40, 21 октября 2023
Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности.
Вокруг Киева построена многоуровневая система ПВО, — КМВА
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Вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны, состоящая из различных видов вооружения. Об этом рассказал начальник КГМА Сергей Попко, передает ТСН.

«Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности. На вооружении мобильных групп стоят: ЗРК – «Оса», «Avenger»; ПЗРК – «Piorun», «Игла», «Стрела», «Stinger», «Martlet», RBS -70; ЗСАУ «Gepard», ВСУ «Шилка», ЗУ-23 и тому подобное», - рассказал он.

Что касается зенитно-ракетных комплексов, то, по словам Попка, это С-300, «Бук», «С-125», «NASAMS», «IRIS-T», «Crotale», «Patriot».

«Мы систематически и спланированно повышаем эффективность ПВО Киева. В частности, увеличиваем количество мобильных огневых групп, защищающих небо в составе сил ПВО. Также ведется работа по усовершенствованию их технической оснастки», — отметил начальник КМВА.

В то же время Попко подчеркнул, что ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует всегда 100% безопасности, даже «Железный купол» в Израиле.

«Воздушные тревоги раздаются, когда грозит реальная опасность. Поэтому все должны быть ответственны за свою жизнь и жизнь и здоровье своих родных и близких. Призываю всех жителей столицы, бизнес – каждый из вас, собственным примером, установками должен мотивировать людей находиться в укрытиях», - отметил он.

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