Вокруг Киева построена многоуровневая система ПВО, — КМВА

Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности.

Вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны, состоящая из различных видов вооружения. Об этом рассказал начальник КГМА Сергей Попко, передает ТСН.

«Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности. На вооружении мобильных групп стоят: ЗРК – «Оса», «Avenger»; ПЗРК – «Piorun», «Игла», «Стрела», «Stinger», «Martlet», RBS -70; ЗСАУ «Gepard», ВСУ «Шилка», ЗУ-23 и тому подобное», - рассказал он.

Что касается зенитно-ракетных комплексов, то, по словам Попка, это С-300, «Бук», «С-125», «NASAMS», «IRIS-T», «Crotale», «Patriot».

«Мы систематически и спланированно повышаем эффективность ПВО Киева. В частности, увеличиваем количество мобильных огневых групп, защищающих небо в составе сил ПВО. Также ведется работа по усовершенствованию их технической оснастки», — отметил начальник КМВА.

В то же время Попко подчеркнул, что ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует всегда 100% безопасности, даже «Железный купол» в Израиле.

«Воздушные тревоги раздаются, когда грозит реальная опасность. Поэтому все должны быть ответственны за свою жизнь и жизнь и здоровье своих родных и близких. Призываю всех жителей столицы, бизнес – каждый из вас, собственным примером, установками должен мотивировать людей находиться в укрытиях», - отметил он.

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