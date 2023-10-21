В россии готовят «массовку» из украинской молодежи с ВОТ перед предстоящими выборами

россия начала вербовать студентов на временно оккупированных территориях Украины.

Источник фото: АР

В россии готовятся к проведению «международного молодежного форума», в рамках которого планируется привлечь «волонтеров» с временно оккупированных территорий, - сообщает Центр национального сопротивления.

По их данным, целью этого мероприятия является усиление пропаганды и имитация поддержки политики российского режима владимира путина перед ожидаемыми «выборами» в российской федерации. Заранее было запланировано принять студентов из Северной Кореи, Китая, Беларуси и других стран, которые известны своей лояльностью к российскому режиму.

Однако основное количество «волонтеров» должно быть набрано из рф, и для этого россияне уже начали подготовительные мероприятия. В частности, центр набора «волонтеров» с временно оккупированных территорий был открыт в Мелитополе (Запорожская область).

Однако заинтересованных лиц пока немного. Поэтому оккупационная администрация выдвинула требование к сомнительным «фейковым» высшим учебным заведениям, чтобы они подали списки «волонтеров», действуя по лучшим традициям кремля.

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