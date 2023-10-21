У росії готують «масовку» з української молоді з ТОТ перед майбутніми виборами

росія почала вербувати студентів на тимчасово окупованих територіях України.

Джерело фото: АР

У росії готуються до проведення «міжнародного молодіжного форуму», в рамках якого планується залучити «волонтерів» з тимчасово окупованих територій, – повідомляє Центр національного спротиву.

За їхніми даними, метою цього заходу є посилення пропаганди та імітація підтримки політики російського режиму володимира путіна перед очікуваними «виборами» у російській федерації. Заздалегідь було заплановано прийняти студентів з Північної Кореї, Китаю, Білорусі та інших країн, які відомі своєю лояльністю до російського режиму.

Проте основна кількість «волонтерів» має бути набрана з рф, і для цього росіяни вже розпочали підготовчі заходи. Зокрема, центр набору «волонтерів» з тимчасово окупованих територій був відкритий у Мелітополі (Запорізька область).

Проте зацікавлених осіб поки що небагато. Тому окупаційна адміністрація висунула вимогу до сумнівних «фейкових» вищих навчальних закладів, щоб вони подали списки «волонтерів», діючи за найкращими традиціями кремля.

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