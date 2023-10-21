Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Названо типові помилки автошкіл та сервісних центрів при іспитах на право керування та підготовці водіїв

Сервісні центри не завжди враховують помилки кандидатів у водії, а автошколи не мають необхідних інструкторів та обладнаного транспорту.

Судді, депутати та держслужбовці повинні будуть декларувати купівлю валюти на суму більше 3500 доларів, - Комітет рекомендував законопроект

Пропонується ввести обов’язок декларувати операції з купівлі-продажу валюти, якщо розмір правочину перевищує 134 тисячі грн.

Директора БЕБ пропонують обрати на конкурсі за участі міжнародних експертів, а працівників – переатестувати

Комітет рекомендував законопроект про «реформу» Бюро економічної безпеки до прийняття в першому читанні.

Термінові вакансії ВККС: хто Комісії потрібен прямо зараз

Відомі обов’язки та розмір посадових окладів.

Відповідальність за помилки в класифікації посад держслужби буде на керівниках держорганів – НАДС

Класифікацію посад держорганам та судам буде необхідно здійснити протягом місяця.

  1. В Україні
  2. / Суспільство

ПФУ відповів, чи враховуються для призначення пенсії дані нотаріально завіреної копії трудової книжки

22:21, 21 жовтня 2023
Документи про стаж (зокрема, трудова книжка), вік та заробітну плату для призначення пенсії подаються тільки в оригіналах.
ПФУ відповів, чи враховуються для призначення пенсії дані нотаріально завіреної копії трудової книжки
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Пенсійний фонд України роз’яснив, чи враховуються для призначення пенсії дані нотаріально завіреної копії трудової книжки.

Документи про стаж (зокрема, трудова книжка), вік та заробітну плату для призначення пенсії подаються тільки в оригіналах (пункт 2.23. Постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005  № 22-1 Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).

Раніше ми писали, скільки складає середня пенсія в Україні.

Додамо, як розраховується розмір пенсії за віком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду