ПФУ відповів, чи враховуються для призначення пенсії дані нотаріально завіреної копії трудової книжки

Документи про стаж (зокрема, трудова книжка), вік та заробітну плату для призначення пенсії подаються тільки в оригіналах.

Пенсійний фонд України роз’яснив, чи враховуються для призначення пенсії дані нотаріально завіреної копії трудової книжки.

Документи про стаж (зокрема, трудова книжка), вік та заробітну плату для призначення пенсії подаються тільки в оригіналах (пункт 2.23. Постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).

Раніше ми писали, скільки складає середня пенсія в Україні.

Додамо, як розраховується розмір пенсії за віком.

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