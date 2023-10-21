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  1. Суспільство

Французька компанія інтегрувала ChatGPT в автомобіль: що передбачено

22:00, 21 жовтня 2023
Спочатку штучний інтелект буде доступним 20 000 автомобілістів у Європі.
Французька компанія інтегрувала ChatGPT в автомобіль: що передбачено
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Французький автовиробник DS інтегрував ChatGPT до інформаційно-розважальної системи IRIS. Спочатку штучний інтелект буде доступним 20 000 автомобілістів у Європі. Про це повідомляє пресслужба DS.

У DS Automobiles сподіваються, що власники DS 3, DS 4, DS 7 та DS 9 почнуть спілкуватися зі своїми автомобілями після впровадження ChatGPT в інформаційно-розважальній системі.

Повідомляється, що завдяки ШІ голосовий асистент у DS став набагато розумнішим і перетворився на цифрового помічника, який може відповісти навіть на найскладніші питання.

Щоб скористатися новою системою, власникам DS потрібно просто сказати «OK IRIS», або натиснути спеціальну кнопку на рульовому колесі. Після цього водії та пасажири зможуть спілкуватися із помічником на базі штучного інтелекту.

Спочатку система буде доступна першим 20 000 зареєстрованим користувачам і пропонуватиметься без додаткової плати протягом шести місяців за умови її активації в період з 19 жовтня 2023 року до 29 лютого 2024 року. Спочатку помічник IRIS від DS на базі ChatGPT буде доступний у Франції, Німеччині, Британії, Іспанії та Італії.

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