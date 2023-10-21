Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Названы типичные ошибки автошкол и сервисных центров в ходе экзаменов на право управления автомобилем и при подготовке водителей

Сервисные центры не всегда учитывают ошибки кандидатов в водители, а в автошколах нет необходимых инструкторов и оборудованного транспорта.

Судьи, депутаты и госслужащие должны будут декларировать покупку валюты на сумму более 3500 долларов, - Комитет рекомендовал законопроект

Предлагается ввести обязанность декларировать сделки по купле-продаже валюты, если размер сделки превышает 134 тысячи грн.

Директора БЭБ предлагают избрать на конкурсе с участием международных экспертов, а работников – переаттестовать

Комитет рекомендовал законопроект о «реформе» Бюро экономической безопасности до принятия в первом чтении.

Срочные вакансии ВККС: кто Комиссии нужен прямо сейчас

Известны обязанности и размер должностных окладов.

Ответственность за ошибки в классификации должностей госслужбы будет на руководителях госорганов – НАГС

Классификацию должностей госорганам и судам будет необходимо осуществить в течение месяца.

  1. Общество

Французская компания интегрировала ChatGPT в автомобиль: что предусмотрено

22:00, 21 октября 2023
Первоначально искусственный интеллект будет доступен 20 000 автомобилистов в Европе.
Французская компания интегрировала ChatGPT в автомобиль: что предусмотрено
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Французский автопроизводитель DS интегрировал ChatGPT в информационно развлекательную систему IRIS. Первоначально искусственный интеллект будет доступен 20 000 автомобилистов в Европе. Об этом сообщает пресс-служба DS.

В DS Automobiles надеются, что владельцы DS 3, DS 4, DS 7 и DS 9 начнут общаться со своими автомобилями после внедрения ChatGPT в информационно-развлекательную систему.

Сообщается, что благодаря ИИ голосовой ассистент у DS стал гораздо умнее и превратился в цифрового помощника, который может ответить даже на самые сложные вопросы.

Чтобы воспользоваться новой системой, владельцам DS нужно просто сказать "OK IRIS" или нажать специальную кнопку на рулевом колесе. После этого водители и пассажиры смогут пообщаться с помощником на базе искусственного интеллекта.

Первоначально система будет доступна первым 20 000 зарегистрированным пользователям и будет предлагаться без дополнительной платы в течение шести месяцев при условии ее активации в период с 19 октября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Первоначально помощник IRIS от DS на базе ChatGPT будет доступен во Франции, Германии, Британии, Испании и Италии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду