Французская компания интегрировала ChatGPT в автомобиль: что предусмотрено

Первоначально искусственный интеллект будет доступен 20 000 автомобилистов в Европе.

Французский автопроизводитель DS интегрировал ChatGPT в информационно развлекательную систему IRIS. Первоначально искусственный интеллект будет доступен 20 000 автомобилистов в Европе. Об этом сообщает пресс-служба DS.

В DS Automobiles надеются, что владельцы DS 3, DS 4, DS 7 и DS 9 начнут общаться со своими автомобилями после внедрения ChatGPT в информационно-развлекательную систему.

Сообщается, что благодаря ИИ голосовой ассистент у DS стал гораздо умнее и превратился в цифрового помощника, который может ответить даже на самые сложные вопросы.

Чтобы воспользоваться новой системой, владельцам DS нужно просто сказать "OK IRIS" или нажать специальную кнопку на рулевом колесе. После этого водители и пассажиры смогут пообщаться с помощником на базе искусственного интеллекта.

Первоначально система будет доступна первым 20 000 зарегистрированным пользователям и будет предлагаться без дополнительной платы в течение шести месяцев при условии ее активации в период с 19 октября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Первоначально помощник IRIS от DS на базе ChatGPT будет доступен во Франции, Германии, Британии, Испании и Италии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.