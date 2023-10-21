Instagram запустил новую функцию, доступную авторам

Instagram тестирует опросы в комментариях к роликам и сообщениям аккаунтов авторов для увеличения аудитории.

Источник фото: ukrinform

Instagram анонсировал испытания новой функции, которая позволит пользователям создавать опросы в комментариях к своим постам, - сообщает PhoneArena.

Новая функция доступна пока что не всем пользователям Instagram, а лишь отдельным авторам, которые могут использовать ее для привлечения большего внимания к своим публикациям.

Руководитель Instagram Адам Моссери рассказал, что опрос можно будет добавлять к комментариям как к обычным постам в ленте, так и к видеороликам. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг добавил, что это пока тестовая функция, но вскоре она станет доступной для всех пользователей Instagram.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.