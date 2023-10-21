Никаких переговоров не будет, пока рф не вернет все оккупированные территории, — Данилов

Данилов заявил, что не будет никаких переговоров, которые следует вести, пока россия продолжает оккупацию украинской территории, включая Крым.

Украина не будет вести переговоры о прекращении огня с россией, пока москва отказывается вернуть оккупированные украинские территории. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Kyodo News.

«Не будет никаких переговоров, которые следует вести, пока россия продолжает оккупацию украинской территории, включая Крым», - сказал Данилов.

Он выразил убеждение, что ситуация в корне изменится, как только с Запада прибудут истребители F-16 для усиления противовоздушной обороны Украины. В то же время он сказал, что трудно предсказать время, необходимое для возвращения всей оккупированной рф территории Украины.

Отметив, что Украина заключила неофициальное соглашение о том, чтобы не использовать поставляемое Западом оружие для атак по территории рф, Данилов предупредил, что объекты вокруг москвы могут стать мишенями для оружия отечественного производства.

Также секретарь СНБО развеял обеспокоенность тем, что международное внимание и поддержка Украины ослабнут на фоне эскалации ситуации между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке.

Не произошло сокращения объема коммуникаций с Соединенными Штатами и Европой. Сотрудничество продолжается, и мы получаем помощь каждый день», - подчеркнул он.

Относительно укрепления связей между россией и Китаем Данилов сказал, что москва «потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран», но отверг вероятность прекращения огня при посредничестве Пекина.

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