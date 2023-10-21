Жодних переговорів не буде, поки рф не поверне всі окуповані території, — Данілов

Данілов заявив, що не буде жодних переговорів, які варто вести, поки росія продовжує окупацію української території, включно з Кримом.

Україна не вестиме переговори про припинення вогню з росією, доки москва відмовляється повернути окуповані українські території. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Kyodo News.

«Не буде жодних переговорів, які варто вести, поки росія продовжує окупацію української території, включно з Кримом», - сказав Данілов.

Він висловив переконання, що ситуація докорінно зміниться, як тільки із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для посилення протиповітряної оборони України. Водночас він сказав, що важко передбачити час, необхідний для повернення всієї окупованої рф території України.

Зазначивши, що Україна уклала неофіційну угоду про те, щоб не використовувати зброю, яку постачає Захід, для атак по території рф, Данілов попередив, що об’єкти навколо москви можуть стати мішенями для зброї вітчизняного виробництва.

Також секретар РНБО розвіяв занепокоєння, що міжнародна увага та підтримка України ослабнуть на тлі ескалації ситуації між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході.

«Не відбулося скорочення обсягу комунікацій зі Сполученими Штатами та Європою. Співпраця триває, і ми отримуємо допомогу кожен день», - наголосив він.

Щодо зміцнення зв’язків між росією та Китаєм Данілов сказав, що москва «втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран», але відкинув ймовірність припинення вогню за посередництва Пекіна.

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