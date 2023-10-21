У Секторі Гази кількість загиблих палестинців зросла до 4385 осіб

Кількість загиблих у секторі Газа дітей сягнула 1 756 – МОЗ Гази.

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За інформацією Міністерства охорони здоров'я Сектору Газу, контрольованого угрупованням ХАМАС, кількість жертв бойових дій, які розпочалися після нападу на Ізраїль, зросла до 4 358 загиблих та 13 651 пораненого, – повідомляє The Guardian.

Серед загиблих – 37 медичних працівників, сім лікарень не працюють.

Крім того, зафіксовано загибель 1 756 дітей і 976 жінок серед загиблих.

Нагадаємо, з Ізраїлю евакуювали 79 українців.

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