В Секторе Газа количество погибших палестинцев возросло до 4385 человек

Количество погибших в секторе Газа детей достигло 1 756 – Минздрав Газы.

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По информации Министерства здравоохранения Сектора Газа, контролируемого группировкой ХАМАС, количество жертв боевых действий, которые начались после нападения на Израиль, возросло до 4 358 погибших и 13 651 раненого, - сообщает The Guardian.

Среди погибших - 37 медицинских работников, семь больниц не работают.

Кроме того, зафиксирована гибель 1 756 детей и 976 женщин среди погибших.

Напомним, из Израиля эвакуировали 79 украинцев.

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