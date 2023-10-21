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  1. В мире

В Секторе Газа количество погибших палестинцев возросло до 4385 человек

19:44, 21 октября 2023
Количество погибших в секторе Газа детей достигло 1 756 – Минздрав Газы.
В Секторе Газа количество погибших палестинцев возросло до 4385 человек
Источник фото: Getty Images
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По информации Министерства здравоохранения Сектора Газа, контролируемого группировкой ХАМАС, количество жертв боевых действий, которые начались после нападения на Израиль, возросло до 4 358 погибших и 13 651 раненого, - сообщает The Guardian.

Среди погибших - 37 медицинских работников, семь больниц не работают.

Кроме того, зафиксирована гибель 1 756 детей и 976 женщин среди погибших.

Напомним, из Израиля эвакуировали 79 украинцев.

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