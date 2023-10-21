Авторизация таможенных процедур: предприятия могут самостоятельно выполнять часть таможенных формальностей

Предприятия получат новый инструмент для упрощения таможенных формальностей.

Благодаря новой системе, предприятия, которые имеют авторизацию на использование «процедуры выпуска по местонахождению», получили возможность самостоятельно выполнять определенную часть таможенных формальностей. Эта инициатива внедрена в рамках европейского подхода к таможенному делу и осуществляется благодаря Автоматизированной системе таможенного оформления (АСМО), разработанной и внедренной Гостаможслужбой. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

На практике процедура выполняется следующим образом:

Предприятие направляет АСМО электронное сообщение о прибытии грузов. Это сообщение содержит информацию о документе контроля доставки, авторизованный объект, его держателя, номера транспортных средств и таможенное обеспечение на них, а также информацию о состоянии груза (неповрежденное, поврежденное, утраченное или отсутствует). Таможня принимает решение о разрешении на разгрузку или проведение таможенного досмотра на основании условий, определенных в авторизации. Разрешение на разгрузку будет выдаваться автоматически, если таможня не примет решение в определенный срок. После разгрузки предприятие направляет таможне электронное сообщение о разгрузке, которое включает информацию о выявленных при разгрузке несоответствия, повреждения или потерю товаров, а также другие разногласия и нарушения. Таможня рассматривает это сообщение и решает, следует ли проводить таможенный досмотр товаров. Решение процедуры также автоматически формируется в случае его непринятия в установленный срок. После разгрузки таможня делает отметку об условном завершении перемещения, высвобождение гарантии и блокировки суммы гарантии, которая используется для временного хранения товаров. Блокировка разблокируется во время таможенного оформления товаров в выбранный таможенный режим.

Инициатива упрощает и ускоряет таможенные процедуры для предприятий, которые получили соответствующую авторизацию и разрешение на использование «процедуры выпуска по местонахождению».

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