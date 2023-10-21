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  1. В Украине

Авторизация таможенных процедур: предприятия могут самостоятельно выполнять часть таможенных формальностей

19:15, 21 октября 2023
Предприятия получат новый инструмент для упрощения таможенных формальностей.
Авторизация таможенных процедур: предприятия могут самостоятельно выполнять часть таможенных формальностей
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Благодаря новой системе, предприятия, которые имеют авторизацию на использование «процедуры выпуска по местонахождению», получили возможность самостоятельно выполнять определенную часть таможенных формальностей. Эта инициатива внедрена в рамках европейского подхода к таможенному делу и осуществляется благодаря Автоматизированной системе таможенного оформления (АСМО), разработанной и внедренной Гостаможслужбой. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

На практике процедура выполняется следующим образом:

  1. Предприятие направляет АСМО электронное сообщение о прибытии грузов. Это сообщение содержит информацию о документе контроля доставки, авторизованный объект, его держателя, номера транспортных средств и таможенное обеспечение на них, а также информацию о состоянии груза (неповрежденное, поврежденное, утраченное или отсутствует).
  2. Таможня принимает решение о разрешении на разгрузку или проведение таможенного досмотра на основании условий, определенных в авторизации. Разрешение на разгрузку будет выдаваться автоматически, если таможня не примет решение в определенный срок.
  3. После разгрузки предприятие направляет таможне электронное сообщение о разгрузке, которое включает информацию о выявленных при разгрузке несоответствия, повреждения или потерю товаров, а также другие разногласия и нарушения.
  4. Таможня рассматривает это сообщение и решает, следует ли проводить таможенный досмотр товаров. Решение процедуры также автоматически формируется в случае его непринятия в установленный срок.
  5. После разгрузки таможня делает отметку об условном завершении перемещения, высвобождение гарантии и блокировки суммы гарантии, которая используется для временного хранения товаров. Блокировка разблокируется во время таможенного оформления товаров в выбранный таможенный режим.

Инициатива упрощает и ускоряет таможенные процедуры для предприятий, которые получили соответствующую авторизацию и разрешение на использование «процедуры выпуска по местонахождению».

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