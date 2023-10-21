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Включение субъекта хозяйствования в план – график документальных плановых проверок: ВС поддержал позицию ГНС

18:56, 21 октября 2023
Суд поддержал позицию контролирующего органа относительно правомерности включения истца в план – график документальных плановых проверок на 2021 год.
Включение субъекта хозяйствования в план – график документальных плановых проверок: ВС поддержал позицию ГНС
Источник фото: СМИ
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Судом кассационной инстанции поддержано позицию контролирующего органа относительно правомерности включения истца в план – график документальных плановых проверок на 2021 год.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Верховний Суд зауважив, що судами першої та апеляційної інстанцій не було надано належну правову оцінку всім доводам, викладеним у позовній заяві та відзивах проти позову, а також наведеним сторонами під час судового розгляду справи, та не було надано правової оцінки змісту сформованих позивачем позовних вимог та обраного ним способу судового захисту, що свідчить про порушення судами норм процесуального права, та в цілому призвело до ухвалення судових рішень, що не відповідають закону.

Суд касаційної інстанції виснував, що належним способом захисту прав платників податків є оскарження рішень контролюючого органу, прийнятих за результатами документальної планової перевірки, в тому числі з підстав порушення процедури її призначення та проведення, тобто позивачем обрано неналежний спосіб захисту порушеного права у цій справі, отже, позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Відтак, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 04.10.2023 у справі № 480/12329/21 касаційну скаргу податкового органу задоволено частково; рішення Сумського окружного адміністративного суду від 13.07.2022 та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 30.05.2023 скасовано і ухвалено у справі нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог позивача відмовлено.

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