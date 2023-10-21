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Включення субʼєкта господарювання до плану – графіка документальних планових перевірок: ВС підтримав позицію ДПС

18:56, 21 жовтня 2023
Суд підтримав позицію контролюючого органу щодо правомірності включення позивача до плану – графіка документальних планових перевірок на 2021 рік.
Включення субʼєкта господарювання до плану – графіка документальних планових перевірок: ВС підтримав позицію ДПС
Джерело фото: ЗМІ
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Судом касаційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності включення позивача до плану – графіка документальних планових перевірок на 2021 рік.

Про це повідомили у пресслужбі Державної податкової служби України.

Верховний Суд зауважив, що судами першої та апеляційної інстанцій не було надано належну правову оцінку всім доводам, викладеним у позовній заяві та відзивах проти позову, а також наведеним сторонами під час судового розгляду справи, та не було надано правової оцінки змісту сформованих позивачем позовних вимог та обраного ним способу судового захисту, що свідчить про порушення судами норм процесуального права, та в цілому призвело до ухвалення судових рішень, що не відповідають закону.

Суд касаційної інстанції виснував, що належним способом захисту прав платників податків є оскарження рішень контролюючого органу, прийнятих за результатами документальної планової перевірки, в тому числі з підстав порушення процедури її призначення та проведення, тобто позивачем обрано неналежний спосіб захисту порушеного права у цій справі, отже, позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Відтак, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 04.10.2023 у справі № 480/12329/21 касаційну скаргу податкового органу задоволено частково; рішення Сумського окружного адміністративного суду від 13.07.2022 та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 30.05.2023 скасовано і ухвалено у справі нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог позивача відмовлено.

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