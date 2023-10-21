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  1. В Україні

Україна переходить на єдині європейські правила міждержавної торгівлі електроенергією

20:22, 21 жовтня 2023
НЕК «Укренерго» підписало угоду з румунським оператором Transelectrica.
Україна переходить на єдині європейські правила міждержавної торгівлі електроенергією
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НЕК «Укренерго» підписало угоду з румунським оператором Transelectrica, відповідно до якої Україна переходить на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експортерів та імпортерів електроенергії. Про це повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Перший аукціон з продажу доступу до міждержавного перетину між Україною та Румунією у новому форматі відбудеться 2 листопада. Дату аукціону обрали наші румунські колеги, оскільки їхнє законодавство передбачає термін на підготовку учасників ринку. Аукціон буде спільним для українських та румунських компаній і проходитиме на платформі «Укренерго» День поставки – 3 листопада», - йдеться у повідомленні.

Кудрицький пояснив, що для України перехід важливий тим, що завдяки тому, що українські механізми розподілу доступу до міждержавних ліній будуть синхронізовані з правилами в ЄС, у країни не буде перепон для імпорту з Румунії. Це необхідно для безпроблемного проходження зимового періоду, оскільки підписані угоди дозволять збільшувати можливі джерела постачань електроенергії.

«Також «Укренерго» зробило фінальний крок, якій вимагався від України для запуску аукціонів за європейськими правилами з Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Зокрема, з операторами енергосистем цих країн ми підписали угоду про приєднання до загальноєвропейської аукціонної платформи JAO. Останній крок - на боці європейських колег. Регулятори країн-сусідів готують необхідні погодження», - зазначив він.

Кудрицький додав, що після цього Україна розпочне спільні аукціони за всіма європейськими напрямками.

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