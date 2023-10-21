Армія оборони Ізраїлю назвала кількість заручників у ХАМАС

Сім'ї 210 заручників повідомили про те, що їхні близькі утримуються в Газі.

Джерело фото: censor.net

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила, що наразі понад 200 заручників перебувають у в'язниці ХАМАС на території Сектора Газа. За словами представника ЦАХАЛу, контр-адмірала Даніеля Хагарі, сім'ям 210 заручників вже повідомлено про місцезнаходження їхніх рідних, які зараз утримуються у секторі Газа, – повідомляє The Times of Israel.

Але ця цифра є приблизною і може змінюватися, оскільки військові продовжують збирати та аналізувати інформацію щодо зниклих безвісти громадян.

Це число не включає Джудіт Раанан та її підліткову доньку Наталі, яких минулої ночі було звільнено з полону терористичної групи ХАМАС.

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