Армия обороны Израиля назвала количество заложников в ХАМАС

Семьи 210 заложников сообщили о том, что их близкие удерживаются в Газе.

Источник фото: censor.net

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в настоящее время более 200 заложников находятся в тюрьме ХАМАС на территории Сектора Газа. По словам представителя ЦАХАЛа, контр-адмирала Даниэля Хагари, семьям 210 заложников уже сообщено о местонахождении их родных, которые сейчас удерживаются в секторе Газа, - сообщает The Times of Israel.

Но эта цифра является приблизительной и может меняться, поскольку военные продолжают собирать и анализировать информацию о пропавших без вести граждан.

Это число не включает Джудит Раанан и ее подростковую дочь Натали, которые прошлой ночью были освобождены из плена террористической группы ХАМАС.

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