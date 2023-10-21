Армия обороны Израиля назвала количество заложников в ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в настоящее время более 200 заложников находятся в тюрьме ХАМАС на территории Сектора Газа. По словам представителя ЦАХАЛа, контр-адмирала Даниэля Хагари, семьям 210 заложников уже сообщено о местонахождении их родных, которые сейчас удерживаются в секторе Газа, - сообщает The Times of Israel.
Но эта цифра является приблизительной и может меняться, поскольку военные продолжают собирать и анализировать информацию о пропавших без вести граждан.
Это число не включает Джудит Раанан и ее подростковую дочь Натали, которые прошлой ночью были освобождены из плена террористической группы ХАМАС.
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