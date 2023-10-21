На Киевщине в квартире на 22 этаже взорвался газовый баллончик, фото

Взрыв произошел в квартире 25-этажного жилого дома.

В селе Новоселки Киевской области в квартире на 22-м этаже взорвался туристический газовый баллончик.

Инцидент произошел в субботу, 21 октября, в 10.20. Об этом рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области.

Взрыв произошел в квартире 25-этажного жилого дома. К счастью, обошлось без пожара и пострадавших.

В результате взрыва выбито оконную раму, повреждено стекло окон и от падения оконного стекла два легковых автомобиля, которые были припаркованы под домом.

Спасатели провели деблокировку оконной рамы.

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