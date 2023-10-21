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  1. В Україні

На Київщині у квартирі на 22 поверсі вибухнув газовий балончик, фото

14:51, 21 жовтня 2023
Вибух стався в квартирі 25-ти поверхового житлового будинку.
На Київщині у квартирі на 22 поверсі вибухнув газовий балончик, фото
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 У селі Новосілки на Київщині у квартирі на 22-му поверсі вибухнув туристичний газовий балончик.

Інцидент трапився у суботу, 21 жовтня, о 10:20. Про це розповіли у Головному управлінні ДСНС України у Київській області.

Вибух стався в квартирі 25-ти поверхового житлового будинку. На щастя, обійшлося без пожежі та потерпілих.

Внаслідок вибуху вибито віконну раму, пошкоджено скло вікон та від падіння віконного скла два легкових автомобілі, які були припарковані під будинком.

Рятувальники провели деблокування віконної рами.

 

 

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