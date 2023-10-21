На Київщині у квартирі на 22 поверсі вибухнув газовий балончик, фото

Вибух стався в квартирі 25-ти поверхового житлового будинку.

У селі Новосілки на Київщині у квартирі на 22-му поверсі вибухнув туристичний газовий балончик.

Інцидент трапився у суботу, 21 жовтня, о 10:20. Про це розповіли у Головному управлінні ДСНС України у Київській області.

Вибух стався в квартирі 25-ти поверхового житлового будинку. На щастя, обійшлося без пожежі та потерпілих.

Внаслідок вибуху вибито віконну раму, пошкоджено скло вікон та від падіння віконного скла два легкових автомобілі, які були припарковані під будинком.

Рятувальники провели деблокування віконної рами.

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