Спроби ошукати єЧергу: лише за жовтень система скасувала понад 400 записів

Учасників перевезень закликають утримуватися від маніпуляцій з єЧергою.

Джерело фото: uapl.info

Система єЧерга виявила спроби ошукати її, скасувавши більше ніж 400 записів в жовтні. Скасування стосувалося записів, де виникали маніпуляції із митними деклараціями, зокрема, коли транспортний засіб був зазначений як порожній в черзі, але прибув до пункту пропуску вже завантаженим.

ЄЧерга веде постійну перевірку інформації про можливі недоброчесні дії перевізників, інколи такі повідомлення надходять від інших учасників перевезень. Наприклад, поблизу одного з пунктів пропуску в Львівській області водії повідомили про випадок, коли завантажене авто прибуло на в'їзд до пункту пропуску, хоча в єЧерзі воно було записано як порожнє.

Інспектори Укртрансбезпеки провели перевірку і підтвердили наявність вантажу у транспортному засобі, після чого пояснили водію, що у нього немає можливості проїхати. При внесенні нової митної декларації, Система автоматично скасувала чергу водія, і його довелося знову ставати в чергу.

Учасників перевезень закликають утримуватися від подібних маніпуляцій, оскільки це дозволить їм зекономити час та більш ефективно планувати свою господарську діяльність.

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