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  1. В Україні

В Україні створили віртуальний Музей викраденого мистецтва

17:06, 21 жовтня 2023
Музей доступний з будь-якої точки світу через браузер та не потребує додаткових програм.
В Україні створили віртуальний Музей викраденого мистецтва
Джерело фото: museumofstolen.art / скріншот
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В Україні створили цифрову експозицію з витворами мистецтва, які викрали росіяни з музею у Маріуполі. Це, зокрема оригінали ескізів Архипа Куїнджі, картини Івана Айвазовського та Миколи Дубовського.

Віртуальний Музей викраденого мистецтва доступний з будь-якої точки світу через браузер та не потребує додаткових програм. Автори сподіваються, що проєкт приверне увагу міжнародної спільноти до цієї проблеми.

Перша віртуальна екскурсія відбудеться 27 жовтня. Також відвідувачі під час перегляду експозиції можуть спілкуватися.

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