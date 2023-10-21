Вибух біля посольства Ізраїлю: поліція Кіпру розслідує можливий теракт

Правоохоронці проводять допит трьох підозрюваних, які можуть бути причетними до вибуху біля посольства Ізраїлю у Нікосії.

Джерело фото: Cyprus Mail

У Нікосії, столиці Кіпру, поліція розслідує інцидент, який стався в ніч на суботу і спочатку вважався можливою спробою теракту біля посольства Ізраїлю, – повідомляє Kathimerini.

В пізні години ночі в суботу, 21 жовтня, місцева влада отримала повідомлення про вибух неподалік від посольства Ізраїлю, що розташоване на вулиці Іоанніса Гріпаріса в Нікосії. Цей інцидент викликав серйозну стурбованість щодо загальної безпеки в цьому районі.

Вибух стався близько 1:40 ночі, і правоохоронці вирушили на місце події для оцінки ситуації. Під час першого огляду вони виявили невеликий металевий предмет, розташований приблизно за 30 метрів від посольства. Виявилося, що цей предмет містив обмежену кількість піротехнічного матеріалу, який був підірваний, але не завдав серйозних пошкоджень.

Далі слідчі здійснили затримання двох осіб, які підозріло поводилися та наближалися до автомобіля, що припаркований поруч. Усередині цього транспортного засобу були знайдені два ножі та молоток. Один з підозрюваних, 21-річний власник автомобіля, був арештований за обвинуваченням у пораненні та зберіганні образливого знаряддя.

Зараз триває допит 17-річного, 20-річного та двох 21-річних хлопців органами кримінального розслідування Нікосії (CID).

Місцеві правоохоронці проводять розслідування щодо цього інциденту. Вони оточили територію, де стався вибух, і здійснюють різні дослідження для встановлення походження та природи вибухового пристрою.

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