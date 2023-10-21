Взрыв возле посольства Израиля: полиция Кипра расследует возможный теракт

Правоохранители проводят допрос трех подозреваемых, которые могут быть причастны к взрыву возле посольства Израиля в Никосии.

Источник фото: Cyprus Mail

В Никосии, столице Кипра, полиция расследует инцидент, который произошел в ночь на субботу и первоначально считался возможной попыткой теракта возле посольства Израиля, – сообщает Kathimerini.

В поздние часы ночи в субботу, 21 октября, местные власти получили сообщение о взрыве неподалеку от посольства Израиля, расположенного на улице Иоанниса Грипариса в Никосии. Этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность относительно общей безопасности в этом районе.

Взрыв произошел около 1:40 ночи, и правоохранители отправились на место происшествия для оценки ситуации. Во время первого осмотра они обнаружили небольшой металлический предмет, расположенный примерно в 30 метрах от посольства. Оказалось, что этот предмет содержал ограниченное количество пиротехнического материала, который был взорван, но не нанес серьезных повреждений.

Далее следователи осуществили задержание двух человек, которые подозрительно вели себя и приближались к автомобилю, припаркованному рядом. Внутри этого транспортного средства были найдены два ножа и молоток. Один из подозреваемых, 21-летний владелец автомобиля, был арестован по обвинению в ранении и хранении оскорбительного орудия.

Сейчас продолжается допрос 17-летнего, 20-летнего и двух 21-летних парней органами уголовного расследования Никосии (CID).

Местные правоохранители проводят расследование по этому инциденту. Они оцепили территорию, где произошел взрыв, и осуществляют различные исследования для установления происхождения и природы взрывного устройства.

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