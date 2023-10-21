Субсидия украинцам: когда обращаться и когда начисляют

За субсидией можно обратиться в любой месяц года.

Для получения жилищной субсидии вам не нужно переживать из-за сроков подачи заявок. Процедура получения субсидии доступна в течение всего года.

В Минсоцполитики отмечают, что часто бывают случаи, когда люди обеспокоены тем, что могут не успеть подать заявку вовремя на получение жилищной субсидии. Поэтому обращаться за субсидией можно в любой месяц календарного года.

Жилищная субсидия назначается с момента обращения и действует до окончания отопительного сезона. Отопительный сезон длится с 1 октября по 30 апреля, а неотапливаемый - с 1 мая по 30 сентября.

Если вы подаете заявление в течение двух месяцев с начала отопительного (неотопительного) сезона, то есть субсидия будет назначена с начала этого сезона. Однако важно отметить, что она не может быть назначена раньше дня возникновения права на ее получение.

Ранее мы писали, что надо знать украинцам о субсидии на отопительный сезон.

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