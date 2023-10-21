Субсидія українцям: коли звертатися та коли нараховують

За субсидією можна звернутися в будь-який місяць року.

Для отримання житлової субсидії вам не потрібно переживати через терміни подачі заявок. Процедура отримання субсидії доступна протягом усього року.

В Мінсоцполітики зазначають, що часто бувають випадки, коли люди стурбовані тим, що можуть не встигнути подати заявку вчасно на отримання житлової субсидії. Тож звертатися за субсидією можна у будь-який місяць календарного року.

Житлова субсидія призначається з моменту звернення та діє до закінчення опалювального сезону. Опалювальний сезон триває з 1 жовтня по 30 квітня, а неопалювальний – з 1 травня по 30 вересня.

Якщо ви подаєте заяву протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону, тобто субсидія буде призначена з початку цього сезону. Однак важливо зазначити, що вона не може бути призначена раніше дня виникнення права на її отримання.

Раніше ми писали, що треба знати українцям про субсидію на опалювальний сезон.

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