Конфісковані російські активи мають стати основним ресурсом для відновлення України, — Шмигаль

Євродепутати підтримують ініціативу України щодо направлення заморожених на Заході коштів росії на відновлення нашої країни.

Конфісковані російські активи вже наступного року мають стати основним ресурсом для відновлення України. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 жовтня.

Зокрема, Шмигаль поінформував, що євродепутати підтримують ініціативу України щодо направлення заморожених на Заході коштів росії на відновлення нашої країни.

«Ми постійно працюємо та переконуємо союзників у тому, що це потрібно зробити якнайшвидше. Маємо в цьому підтримку багатьох країн та політиків у ЄС, США та Великій Британії. Робимо для цього все можливе, адже конфісковані російські активи вже наступного року мають стати основним ресурсом для нашого відновлення», - наголосив прем’єр-міністр.

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