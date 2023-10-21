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  1. В Україні

Конфісковані російські активи мають стати основним ресурсом для відновлення України, — Шмигаль

16:29, 21 жовтня 2023
Євродепутати підтримують ініціативу України щодо направлення заморожених на Заході коштів росії на відновлення нашої країни.
Конфісковані російські активи мають стати основним ресурсом для відновлення України, — Шмигаль
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Конфісковані російські активи вже наступного року мають стати основним ресурсом для відновлення України. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 жовтня.

Зокрема, Шмигаль поінформував, що євродепутати підтримують ініціативу України щодо направлення заморожених на Заході коштів росії на відновлення нашої країни. 

«Ми постійно працюємо та переконуємо союзників у тому, що це потрібно зробити якнайшвидше. Маємо в цьому підтримку багатьох країн та політиків у ЄС, США та Великій Британії. Робимо для цього все можливе, адже конфісковані російські активи вже наступного року мають стати основним ресурсом для нашого відновлення», - наголосив прем’єр-міністр.

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