Кіберполіція спільно з іноземними колегами знешкодила транснаціональне хакерське угруповання

За відновлення доступу до даних члени угруповання вимагали від 5 до 70 мільйонів доларів у криптовалюті.

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Кіберполіція спільно з іноземними колегами знешкодила хакерське угрупування, яке атакувало 168 міжнародних компаній у країнах Європи та Америки.

Як розповіли у Кіберполіції, починаючи з 2020 року зловмисники атакували 168 міжнародних компаній. Зловмисники заражали сервери шкідливим програмним забезпеченням та викрадали з них інформацію. У подальшому дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За відновлення доступу члени угруповання вимагали від 5 до 70 мільйонів доларів у криптовалюті. У разі несплати викупу або звернення до правоохоронців погрожували розповсюдити викрадені дані у даркнеті.

Департамент кіберполіції спільно із колегами з Європолу, Євроюсту, із залученням правоохоронців Франції, Чехії, Німеччини, Італії, Латвії, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Японії та Канади провели масштабну міжнародну операцію зі знешкодження небезпечного хакерського угруповання.

Українські правоохоронці провели масові обшуки на території Києва. Наразі французькі компетентні органи розслідують кримінальне провадження.

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