Киберполиция совместно с иностранными коллегами обезвредила транснациональную хакерскую группировку

За восстановление доступа к данным члены группировки требовали от 5 до 70 миллионов долларов в криптовалюте.

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Киберполиция совместно с иностранными коллегами обезвредила хакерскую группировку, которая атаковала 168 международных компаний в странах Европы и Америки.

Как рассказали в Киберполиции, начиная с 2020 года злоумышленники атаковали 168 международных компаний. Злоумышленники заражали серверы вредоносным программным обеспечением и похищали информацию. В дальнейшем данные на компьютерах жертв зашифровывались и становились непригодными для использования. За восстановление доступа члены группировки требовали от 5 до 70 миллионов долларов в криптовалюте. В случае неуплаты выкупа или обращения к правоохранителям угрожали распространить украденные данные в даркнете.

Департамент киберполиции совместно с коллегами из Европола, Евроюста с привлечением правоохранителей Франции, Чехии, Германии, Италии, Латвии, Нидерландов, Испании, Швеции, Японии и Канады провели масштабную международную операцию по обезвреживанию опасной хакерской группировки.

Украинские правоохранители провели массовые обыски на территории Киева. В настоящее время французские компетентные органы расследуют уголовное производство.

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