Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Директора БЭБ предлагают избрать на конкурсе с участием международных экспертов, а работников – переаттестовать

Комитет рекомендовал законопроект о «реформе» Бюро экономической безопасности до принятия в первом чтении.

Срочные вакансии ВККС: кто Комиссии нужен прямо сейчас

Известны обязанности и размер должностных окладов.

Ответственность за ошибки в классификации должностей госслужбы будет на руководителях госорганов – НАГС

Классификацию должностей госорганам и судам будет необходимо осуществить в течение месяца.

Суд вправе распечатывать электронные документы только при необходимости или полностью вести дело в электронной форме, - решение ВСП

Если ранее материалы дела формировались и хранились исключительно в бумажной форме, теперь вводится возможность ведения дела судом в бумажной, электронной или смешанной форме.

Большая Палата Верховного Суда решила вопрос о праве граждан на возмещение после реквизиции и мобилизации их недвижимости государством

Дом, который приобрела пенсионерка, использовали под опорный пункт, она обратилась в суд за возмещением, - Большая Палата Верховного Суда указала, что использование военнослужащими ВСУ имущества истицы – это исполнение истицей как гражданкой Украины конституционных обязанностей, и не может быть деянием, которым ей причинен моральный вред.

  1. В Украине

Киберполиция совместно с иностранными коллегами обезвредила транснациональную хакерскую группировку

16:10, 21 октября 2023
За восстановление доступа к данным члены группировки требовали от 5 до 70 миллионов долларов в криптовалюте.
Киберполиция совместно с иностранными коллегами обезвредила транснациональную хакерскую группировку
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Киберполиция совместно с иностранными коллегами обезвредила хакерскую группировку, которая атаковала 168 международных компаний в странах Европы и Америки.

Как рассказали в Киберполиции, начиная с 2020 года злоумышленники атаковали 168 международных компаний. Злоумышленники заражали серверы вредоносным программным обеспечением и похищали информацию. В дальнейшем данные на компьютерах жертв зашифровывались и становились непригодными для использования. За восстановление доступа члены группировки требовали от 5 до 70 миллионов долларов в криптовалюте. В случае неуплаты выкупа или обращения к правоохранителям угрожали распространить украденные данные в даркнете.

Департамент киберполиции совместно с коллегами из Европола, Евроюста с привлечением правоохранителей Франции, Чехии, Германии, Италии, Латвии, Нидерландов, Испании, Швеции, Японии и Канады провели масштабную международную операцию по обезвреживанию опасной хакерской группировки.

Украинские правоохранители провели массовые обыски на территории Киева. В настоящее время французские компетентные органы расследуют уголовное производство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду