В Одесской области от удара током погиб подросток

Еще двоих детей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Изображение: freepik.com

В Одесской области в результате поражения электрическим током погиб подросток. Еще двоих детей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Событие произошло ночью 21 октября в селе Слободка Подольского района. Сообщение в Службу спасения от дежурного «103» поступило в 01:10.

Спасатели с помощью трехколесной лестницы, веревки и ношей сняли тело парня с крыши вагона.

Также сняли подростков 2006 и 2007 годов рождения, их в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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