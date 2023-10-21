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  1. В Украине

В Одесской области от удара током погиб подросток

15:50, 21 октября 2023
Еще двоих детей госпитализировали в тяжелом состоянии.
В Одесской области от удара током погиб подросток
Изображение: freepik.com
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В Одесской области в результате поражения электрическим током погиб подросток. Еще двоих детей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Событие произошло ночью 21 октября в селе Слободка Подольского района. Сообщение в Службу спасения от дежурного «103» поступило в 01:10.

Спасатели с помощью трехколесной лестницы, веревки и ношей сняли тело парня с крыши вагона.

Также сняли подростков 2006 и 2007 годов рождения, их в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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