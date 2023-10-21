Япония в следующем году запустит новую программу поддержки украинских беженцев

Программа направлена на содействие адаптации украинцев в Японии.

Япония в апреле 2024 года запустит программу помощи иностранцам, убегающим от войны. Об этом сообщает The Japan Times.

Эта программа, которая будет в основном касаться украинцев, направлена на содействие адаптации граждан других стран в Японии.

Указано, что согласно изменениям об иммиграции, лица из зон конфликта, которые не могут получить статус беженца, будут иметь право на шесть месяцев или год изучения японского языка, законов и обычаев страны. Также программа предусматривает финансовую помощь.

В издании отметили, что программу разработали в основном для помощи украинцам в Японии, бежавшим от начавшейся россией войны. Таких украинцев в Японии 2,5 тысяч.

Будущая программа поддержки является частью новой системы, которую Агентство иммиграционных служб начнет 1 декабря, чтобы предоставлять статус долгосрочного резидента с рабочей визой, эвакуированным из Украины и других пострадавших от конфликта стран.

Агентство также продолжит оказывать до двух лет финансовую поддержку для покрытия расходов на проживание украинских граждан, не имеющих спонсоров.

Действующий закон об иммиграции делает доступными программы поддержки жизни для людей, получивших статус беженца. Япония является подписателем Конвенции ООН о беженцах. Однако страна известна своей строгой политикой в отношении беженцев, ограничивающей их количество.

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