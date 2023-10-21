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Японія наступного року запустить нову програму підтримки українських біженців

19:52, 21 жовтня 2023
Програма спрямована на сприяння адаптації українців у Японії.
Японія наступного року запустить нову програму підтримки українських біженців
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Японія у квітні 2024 року запустить програму допомоги іноземцям, які тікають від війни. Про це повідомляє The Japan Times.

Ця програма, яка в основному стосуватиметься українців, спрямована на сприяння адаптації громадян інших країн у Японії.

Вказано, що згідно зі змінами про імміграцію, особи із зон конфлікту, які не можуть отримати статус біженця, матимуть право на шість місяців чи рік вивчення японської мови, законів та звичаїв країни. Також програма передбачає фінансову допомогу. 

У виданні зазначили, що програму розробили в основному для допомоги українцям у Японії, які втікали від розпочатої росією війни. Таких українців у Японії 2,5 тисячі.

Майбутня програма підтримки є частиною нової системи, яку Агентство імміграційних служб розпочне 1 грудня, щоб надавати статус довгострокового резидента з робочою візою евакуйованим з України та інших постраждалих від конфлікту країн.

Агентство також продовжить надавати до двох років фінансову підтримку для покриття витрат на проживання українських громадян, які не мають спонсорів.

Чинний закон про імміграцію робить доступними програми підтримки життя для людей, які отримали статус біженця. Японія є підписантом Конвенції ООН про біженців. Однак країна відома своєю суворою політикою щодо біженців, яка обмежує їх кількість.

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